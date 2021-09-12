общество

В Харькове ЛГБТ-активисты перекроют центр города

12 сентября 2021
08:35
365
Поделиться:

Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от ул. Тринклера до пр. Науки, и по пр. Науки, на участке от пл. Свободы до ул. Отакара Яроша, будет запрещено с 12:30 до 14:00 12 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета, это связано с проведением массового шествия - "Харьков Прайд".

В связи с этим, автобусы изменят маршруты движения следующим образом:

  • №217: пл. Конституции - ул. Университетская - спуск Бурсацкий - ул. Клочковская - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - разворотный круг «Лозовенька» (ТЦ «МЕТРО»);
  • №245: ул. Целиноградская - ул. Ляли Убийвовк - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - разворот на перекрестке с ул. Ромена Роллана - пр. Независимости - спуск Клочковский и далее по основному маршруту.

Также в это время:

  • троллейбус №2 изменит маршрут движения следующим образом: разворотный круг «Пр. Победы» - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - ул. Деревянко - Белгородское шоссе - ул. Академика Проскуры - разворотный круг «Пр. Жуковского»;
  • троллейбус №18 будет курсировать по маршруту троллейбуса №12.

Трамвай №12 - не ходит.

Читайте также: У Дворца бракосочетания в Харькове требовали брачного равенства

Полиция Харькова предупредила, что на территорию формирования колонны ЛГБТ-марша будет ограничен доступ. Присоединиться к колонне можно только после проверки. "Представителей средств массовой информации просим иметь при себе журналистские удостоверения. Охрану правопорядка во время мероприятия будут обеспечивать работники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины", - заявили в полиции.

Правоохранители также обратились к участникам мероприятия, жителям и гостям города с просьбой не нарушать общественную безопасность и порядок, не проносить на мероприятие запрещенные предметы или вещества, которые могут испачкать людей, не провоцировать друг друга.

"Уважаемые граждане и СМИ, просим при ходьбе не использовать квадрокоптер! Призываем всех граждан, присутствующих на мероприятии, соблюдать действующее законодательство, с пониманием отнестись к мерам безопасности", - говорится в обращении полиции.

Читайте также: Почти 50% украинцев нетолерантны к ЛГБТ-сообществу (опрос)

Теги: лгбт

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал

главные новости
Что будет с афганскими беженцами в Украине
Что будет с афганскими беженцами в Украине193
В Харькове ЛГБТ-активисты перекроют центр города
В Харькове ЛГБТ-активисты перекроют центр города365
На Донбассе двое военнослужащих погибло, 10 ранены
На Донбассе двое военнослужащих погибло, 10 ранены337
В Украине 2196 новых случаев "ковида", выздоровели 499 человек
В Украине 2196 новых случаев "ковида", выздоровели 499 человек314
мнения
Зачем Украине президент?
Александр КИРШ
Зачем Украине президент?457
По селищу Верхньоторецьке випустили 34 снаряди
Андрій ЦАПЛІЄНКО
По селищу Верхньоторецьке випустили 34 снаряди636
За что судят Наримана Джеляла
Павел КАЗАРИН
За что судят Наримана Джеляла638
Всего несколько стран в мире легализовали криптоактивы, Украина будет одной из них
Михаил ФЕДОРОВ
Всего несколько стран в мире легализовали криптоактивы, Украина будет одной из них1020
Евсей Либерман: волынско-подольский Дэн Сяопин из Харькова
Александр КИРШ
Евсей Либерман: волынско-подольский Дэн Сяопин из Харькова821
Минцифре исполнилось 2 года
Михаил ФЕДОРОВ
Минцифре исполнилось 2 года1239
Украинская идентичность
Александр КИРШ
Украинская идентичность1406
Коронавирус в Украине
Подтверждено:  
2 316 619 
+2 196
Болеет:  
41 167 
+1 675
Выздоровело:  
2 221 110 
+499
Умерло:  
54 342 
+22
Привито:  
5 889 812 
+74 444

последние новости
Сегодня
10:22
Расследователь из Bellingcat утверждает, что в РФ готовят замедление иностранного сегмента интернета
Расследователь из Bellingcat утверждает, что в РФ готовят замедление иностранного сегмента интернета56
10:09
Появилась официальная информация о трагедии в Безлюдовке237
09:57
Что будет с афганскими беженцами в Украине193
09:51
Менеджер The Rolling Stones умер, копая могилу для собаки
Менеджер The Rolling Stones умер, копая могилу для собаки213
09:44
Секретарь СНБО предлагает переходить на латиницу225
09:31
"Золотого льва" Венецианского фестиваля получил фильм "Событие" о нелегальных абортах208
09:26
Победительницей US Open стала Эмма Радукану из Великобритании
Победительницей US Open стала Эмма Радукану из Великобритании143
09:21
Xiaomi заблокировал смартфоны в Крыму?274
09:08
У российской теннисистки украли медали292
09:03
Украино-чехо-словацкий фильм стал призером Венецианского кинофестиваля229
08:49
Под Харьковом утонул микроавтобус, Два человека погибли
Под Харьковом утонул микроавтобус, Два человека погибли434
08:35
В Харькове ЛГБТ-активисты перекроют центр города364
08:27
На Донбассе двое военнослужащих погибло, 10 ранены337
08:20
В Украине 2196 новых случаев "ковида", выздоровели 499 человек314
11 сентября 2021
21:00
О главном на Главном за 11 сентября 2021489
20:45
В Киеве завтра до полудня будет перекрыт Гаванский мост из-за съемок фильма899
20:35
В США почтили память почти 3000 погибших
В США почтили память почти 3000 погибших862
20:29
Бывшую главу МОЗ Франции будут судить из-за заявлений о COVID-191011
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.0007789134979248 [2] => 0.031075954437256 )