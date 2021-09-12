В Харькове ЛГБТ-активисты перекроют центр города

Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от ул. Тринклера до пр. Науки, и по пр. Науки, на участке от пл. Свободы до ул. Отакара Яроша, будет запрещено с 12:30 до 14:00 12 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета, это связано с проведением массового шествия - "Харьков Прайд".

В связи с этим, автобусы изменят маршруты движения следующим образом:

№217: пл. Конституции - ул. Университетская - спуск Бурсацкий - ул. Клочковская - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - разворотный круг «Лозовенька» (ТЦ «МЕТРО»);

№245: ул. Целиноградская - ул. Ляли Убийвовк - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - разворот на перекрестке с ул. Ромена Роллана - пр. Независимости - спуск Клочковский и далее по основному маршруту.

Также в это время:

троллейбус №2 изменит маршрут движения следующим образом: разворотный круг «Пр. Победы» - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - ул. Деревянко - Белгородское шоссе - ул. Академика Проскуры - разворотный круг «Пр. Жуковского»;

троллейбус №18 будет курсировать по маршруту троллейбуса №12.

Трамвай №12 - не ходит.

Полиция Харькова предупредила, что на территорию формирования колонны ЛГБТ-марша будет ограничен доступ. Присоединиться к колонне можно только после проверки. "Представителей средств массовой информации просим иметь при себе журналистские удостоверения. Охрану правопорядка во время мероприятия будут обеспечивать работники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины", - заявили в полиции.

Правоохранители также обратились к участникам мероприятия, жителям и гостям города с просьбой не нарушать общественную безопасность и порядок, не проносить на мероприятие запрещенные предметы или вещества, которые могут испачкать людей, не провоцировать друг друга.

"Уважаемые граждане и СМИ, просим при ходьбе не использовать квадрокоптер! Призываем всех граждан, присутствующих на мероприятии, соблюдать действующее законодательство, с пониманием отнестись к мерам безопасности", - говорится в обращении полиции.