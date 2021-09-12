Под Харьковом утонул микроавтобус, Два человека погибли

Под Харьковом в Безлюдовке микроавтобус Renault Trafic скатился в воду, в результате погибли мужчина и женщина.

По информации очевидцев, машина стояла у берега водоема, мужчина с молодой женщиной находились на заднем сиденьи. Внезапно автомобиль сорвался и съехал в воду.

Прибывшие на место спасатели и водолазы вытащили микроавтобус, спасти людей не удалось.

В машине два трупа, мужчина и девушка. Мужчина голый с презервативом на половом органе, девушка в трусах. Читайте также: Появилась официальная информация о трагедии в Безлюдовке Когда они начали заниматься сексом машина сорвалась с ручника и покатилась вниз. Не сумели сориентироваться, пытались нажать на тормоз, в итоге не смогли выбраться.

Приезжал сын (около 30 лет), он же владелец авто. Рассказал, что 2 дня назад дал папе машину, так как машина отца в ремонте. Отец сказал маме (жене), что поехал лечить ухо, а сам с молодой девкой в бусике на Безлюдовке… Ему было 62, ей 23

Информации от ГСЧС и полиции пока не было.