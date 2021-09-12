культура

Украино-чехо-словацкий фильм стал призером Венецианского кинофестиваля

12 сентября 2021
09:03
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Лента словацкого режиссера Петера Керекеша "Цензорка" совместного производства Украины, Словакии и Чехии стала призером Венецианского кинофестиваля, сообщили в Госкино Украины.

Как сообщает пресс-служба на странице ведомства в субботу вечером, фильм получил Награду за лучший сценарий в секции "Горизонты" 78-го Венецианского кинофестиваля.

"Картина рассказывает историю молодой женщины Леси, которая была приговорена к заключению в одной из исправительных учреждений Одессы. Она только что родила первенца, и попала в мир, населенный только женщинами: заключенными, медсестрами и надзирательницами, женщинами разного возраста, женами и вдовами, дочерьми, сестрами, беременными и женщинами с детьми. Если бы не цвет униформы, иногда трудно было бы сказать, кто есть кто", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что фильм является дебютной полнометражной игровой картиной Керекеша, лауреата фестивалей в Берлине, Лейпциге и Торонто. Украинский продюсером ленты выступил Денис Иванов (компания Arthouse Traffic). Лента создана при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

На украинские экраны "Цензорка" выйдет в 2022 году.

78-й Международный Венецианский кинофестиваль проходил с 1 по 11 сентября.

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Теги: кино

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