У российской теннисистки украли медали

Из дома олимпийской чемпионки, теннисистки Елены Весниной в Подмосковье украли медали и драгоценности. Преступник перелез через забор и взломал дом «средь бела дня», рассказала спортсменка местным СМИ.

Кража произошла, когда Елена Веснина вместе с мужем уехала на ужин. «Нас не было в доме всего несколько часов. Когда вернулись с ужина, обнаружили, что украли медали. Они лежали в спортивной сумке… не на видном месте»,— сказала теннисистка. Сигнализация в доме не сработала.

Елена Веснина не убрала медали в сейф, потому что «показывала их детям в теннисном клубе». «В любом случае, сейф тоже взломали, украли драгоценности и украшения, не взяли только документы»,— добавила она.

Елена Веснина — чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро в парном разряде и серебряная призерка Олимпиады в Токио в миксте. На ее счету победы в трех турнирах Большого шлема в парном разряде, одного турнира в миксте, а также Итогового турнира WTA в парном разряде.