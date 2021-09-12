Xiaomi заблокировал смартфоны в Крыму?

Информация о начале блокировок смартфонов Xiaomi в ряде регионов мира, в том числе в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и в Крыму появилась 10 сентября. Причем, по утверждению СМИ, этот процесс длится уже около месяца. Через несколько дней после покупки устройства пользователи сталкиваются с принудительной блокировкой аппарата. При включении на нем появляется надпись, что политика компании не разрешает продажу продукта на этой территории.

«На сегодняшний день мы не получили ни одного обращения от пользователей на территории Европы и стран СНГ по поводу блокировки устройств», — заявили в Xiaomi.

Представитель Роспотребнадзора, комментируя информацию о блокировках устройств, также подтвердил, что информации от граждан о блокировках смартфонов китайского производителя Xiaomi в Крыму к настоящему времени нет.

«Жалоб не поступало. При обращении потребителей будет проведена соответствующая проверка», — пояснили в ведомстве.

В то же время в Роспотребнадзоре подчеркнули, что если такая информация подтвердится, то пользователи могут обратиться в суд с имущественным иском к компании. Кроме того, само ведомство имеет право заявить групповой иск к производителю. В случае конкретных примеров Роспотребнадзор изучит их и разработает соответствующие рекомендации.