Победительницей US Open стала Эмма Радукану из Великобритании

В финале турнира Открытого чемпионата США по теннису победила Эмма Радукану, выступающая за Британию. Ей противостояла канадка Лейла Фернандес.

Радукану выиграла со счетом 6:4, 6:3.

Обе девушки, которым нет и 20, стали сенсацией этого турнира. Финал между номерами 150 и 73 вряд ли кто-то мог предсказать.

19-летняя Фернандес обошла таких опытных соперниц, как Наоми Осака, Элина Свитолина и Анжелик Кербер. На всем протяжении турнира она не отдала соперницам ни одного сета.

Радукану родилась в Канаде в семье румына и китаянки, но выросла в Великобритании. Она стала первой британкой, вышедшей в финал крупного турнира за последние 44 года.

Британские СМИ прочат Эмме большое будущее не только на корте, но и за его пределами.

Ее представляет спортивный менеджер Макс Айзенбад, работавший, в том числе, с Марией Шараповой. Британские таблоид Daily Mirror пишет, что Айзенбад планирует помочь ей стать самой высокооплачиваемой спортсменкой Британии со своими брендами одежды и парфюма.