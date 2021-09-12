"Золотого льва" Венецианского фестиваля получил фильм "Событие" о нелегальных абортах

Главным призером 78-го Венецианского кинофестиваля стала жесткая драма о нелегальных абортах во Франции 60-х годов. В числе победителей в этом году немало женщин, а многие фильмы, отмеченные жюри, выводят истории женщин на первый план.

Картина "Событие" режиссера Одри Диван рассказывает о молодой француженке, которая пытается сделать аборт у себя в стране в начале 60-х годов. Спустя 60 лет после времени действия этого фильма, он оказался крайне актуальным в 2021 году - в связи с дебатами вокруг нового закона в Техасе, запретившего аборты после шести недель.

"Я создавала этот фильм со злостью, с желанием, своим животом, своими кишками, своим сердцем и своей головой", - сказала Диван, получая "Золотого льва" на церемонии награждения, проходившей на острове Лидо.

Приз "Серебряный лев" за лучшую режиссуру также достался женщине - новозеландке Джейн Кэмпион, снявшей фильм "Сила собаки" с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстин Данст в главных ролях. По сюжету картины, молодая вдова становится жертвой истязаний со стороны фермера, разозленного тем, что она осмелилась выйти замуж за его брата.

Автором лучшего сценария жюри признало Мэгги Джилленхол за фильм "Незнакомая дочь" по одноименному роману итальянской писательницы Элены Ферранте. Этот фильм о загадочной женщине средних лет, посвященный балансу карьеры и семьи, также стал режиссерским дебютом американки Джилленхол, известной в первую очередь своей актерской карьерой.

Гран-при жюри получил фильм "Рука Бога" режиссера Паоло Соррентино, основанный на молодости самого режиссера и, по его утверждению, не имеющий отношения к одноименному знаменитому голу Диего Марадоны.

Лучшим актером был назван Джон Аркилла за роль репортера в криминальном триллере "На работе: пропавшие 8" режиссера Эрика Матти.

Приз за лучшую женскую роль вручили Пенелопе Крус, сыгравшей в фильме "Параллельные матери" Педро Альмодовара - о жизни трех матерей, родивших в один день.

Специальный приз жюри получил итальянский режиссер Микеланджело Фраммартино за фильм "Дыра", а премия имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют досталась актеру Филиппо Скотти за роль в "Руке Бога" Соррентино.

Источник: BBC