культура

"Золотого льва" Венецианского фестиваля получил фильм "Событие" о нелегальных абортах

12 сентября 2021
09:31
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Главным призером 78-го Венецианского кинофестиваля стала жесткая драма о нелегальных абортах во Франции 60-х годов. В числе победителей в этом году немало женщин, а многие фильмы, отмеченные жюри, выводят истории женщин на первый план.

Картина "Событие" режиссера Одри Диван рассказывает о молодой француженке, которая пытается сделать аборт у себя в стране в начале 60-х годов. Спустя 60 лет после времени действия этого фильма, он оказался крайне актуальным в 2021 году - в связи с дебатами вокруг нового закона в Техасе, запретившего аборты после шести недель.

"Я создавала этот фильм со злостью, с желанием, своим животом, своими кишками, своим сердцем и своей головой", - сказала Диван, получая "Золотого льва" на церемонии награждения, проходившей на острове Лидо.

Приз "Серебряный лев" за лучшую режиссуру также достался женщине - новозеландке Джейн Кэмпион, снявшей фильм "Сила собаки" с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстин Данст в главных ролях. По сюжету картины, молодая вдова становится жертвой истязаний со стороны фермера, разозленного тем, что она осмелилась выйти замуж за его брата.

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Автором лучшего сценария жюри признало Мэгги Джилленхол за фильм "Незнакомая дочь" по одноименному роману итальянской писательницы Элены Ферранте. Этот фильм о загадочной женщине средних лет, посвященный балансу карьеры и семьи, также стал режиссерским дебютом американки Джилленхол, известной в первую очередь своей актерской карьерой.

Гран-при жюри получил фильм "Рука Бога" режиссера Паоло Соррентино, основанный на молодости самого режиссера и, по его утверждению, не имеющий отношения к одноименному знаменитому голу Диего Марадоны.

Лучшим актером был назван Джон Аркилла за роль репортера в криминальном триллере "На работе: пропавшие 8" режиссера Эрика Матти.

Приз за лучшую женскую роль вручили Пенелопе Крус, сыгравшей в фильме "Параллельные матери" Педро Альмодовара - о жизни трех матерей, родивших в один день.

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Специальный приз жюри получил итальянский режиссер Микеланджело Фраммартино за фильм "Дыра", а премия имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют досталась актеру Филиппо Скотти за роль в "Руке Бога" Соррентино.

Источник: BBC

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Теги: кино

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