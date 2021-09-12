Секретарь СНБО предлагает переходить на латиницу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выступил за отказ от кириллицы и переход страны на латиницу. Об этом он заявил в эфире Радио Свобода.

«Я за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы», — сказал он.

Данилов также рассказал, что поддерживает хождение в Украине двух языков — украинского и английского. «Английский язык должен быть обязательно. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык — это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все». При этом, уточнил он, обучение английскому должно начинаться с детсадовского возраста.