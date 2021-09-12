Менеджер The Rolling Stones умер, копая могилу для собаки
12 сентября 2021
09:51
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Тур-менеджер The Rolling Stones Мик Бригден умер в возрасте 73 лет, копая могилу для своей собаки. Об этом сообщил портал TMZ.
По словам супруги Бригдена Джулии, его смерть стала несчастным случаем. На менеджера осыпалась земля, когда он находился в яме. Отмечается, что Бригден умер мгновенно.
Помимо The Rolling Stones, Бригден работал с музыкантами Джо Сатриани, Питером Фрэмптоном и Карлосом Сантаной.
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Теги: музыка
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