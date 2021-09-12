Появилась официальная информация о трагедии в Безлюдовке

Полиция устанавливает обстоятельства гибели двух человек в Харьковском районе. "По предварительным данным, припаркованный у озера транспортное средство внезапно возобновило свое движение и съехало в озеро. Мужчину и женщину, которые находились внутри микроавтобуса, спастись не удалось", - сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

11 сентября в 20:01 в полицию поступило сообщение о том, что в озере в поселке Безлюдовка утонул автомобиль, внутри которого находились два человека.

В ходе проведения спасательных работ, со дна озера был поднят микроавтобус "Renault Trafic". В салоне транспортного средства находились тела 61-летнего мужчины и неизвестной женщины.

Автомобиль помещен на площадку временного хранения.

Следственным отделом расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время устанавливается личность погибшей женщины и все обстоятельства произошедшего.