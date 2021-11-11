В РФ на онлайн-кинотеатр Megogo составили протокол за мат и секс

Роскомнадзор составил протокол на онлайн-кинотеатр Megogo за неисполнение требований регулятора. Ведомство обнаружило в российской комедии "Никто не знает про секс", доступной для просмотра на сервисе, "нецензурную брань и эксплуатацию темы секса".

Об этом сообщает "Ведомости".

По данным издания, Роскомнадзор вызвал сотрудников Megogo для составления протокола. Кроме мата и секса в картине "Никто не знает про секс", претензии ведомства вызвала возрастная маркировка фильма 16+, хотя должна быть 18+.

В Роскомнадзоре подтвердили, что в отношении одного из аудиовизуальных сервисов составлен протокол за "неисполнение требования по устранению выявленных нарушений законодательства в части распространения материалов, содержащих нецензурную брань". Название сервиса ведомство не уточнило. Гендиректор Megogo Виктор Чеканов не стал комментировать вызов в Роскомнадзор. Однако он заявил, что онлайн-кинотеатр уже изменил маркировку фильма на 18+, а мат был зацензурен.

"Ведомости" сообщают, что письма с требованиями ограничить мат и демонстрацию сцен секса также были направлены онлайн-кинотеатрам ivi, Start и Kion.