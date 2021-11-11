Министры обороны стран Балтии обеспокоены наращиванием войск РФ на границе с Украиной

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы выразили серьезную обеспокоенность происходящим на границах Беларуси с Польшей и Литвой, а также наращиванием сил РФ у границы с Украиной.

Об этом говорится в совместном заявлении министров, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

События на польско-белорусской и литовско-белорусской границе они назвали гибридной атакой со стороны белорусского режима, представляющей серьезную угрозу европейской безопасности.

"Большие группы людей собирают и вывозят в пограничную зону, где потом их заставляют нелегально пересекать границу. Это увеличивает вероятность перехода провокаций и серьезных инцидентов в военную плоскость", - говорится в заявлении министров, решительно осудивших подобные действия.

"Кроме того, вызывает обеспокоенность недавнее наращивание сил Российской Федерации у границы с Украиной, что может повлечь за собой дополнительные риски для безопасности", - добавили министры.

По их оценке, нынешняя ситуация для региона, НАТО и ЕС является самым серьезным кризисом в сфере безопасности за многие годы.

"Развивающийся кризис требует постоянного единства, совместной осведомленности о ситуации и подходе со стороны союзников по НАТО и государств-членов ЕС для обеспечения того, чтобы умышленные попытки Беларуси и Российской Федерации дестабилизировать ситуацию с безопасностью в Европе не увенчались успехом", - подчеркнули министры, призвав Европейский Союз усилить практическую поддержку в укреплении безопасности его внешних границ.

"Мы должны полностью поддержать наших соседей и обеспечить, чтобы ни один шаг Беларуси или РФ не остался без внимания", - заявили министры.