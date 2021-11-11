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В Беларуси задержали чемпионку мира по фристайлу

11 ноября 2021
18:25
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В Беларуси задержали чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую, сообщает Фонд спортивной солидарности. Факт задержания подтвердила мать спортсменки. Сейчас Романовская находится в Партизанском РУВД Минска.

Машину Александры Романовской остановили в Минске вечером 10 ноября, когда она возвращалась с тренировки. Фонд спортивной солидарности сообщает, что спортсменку задержали по статье 24.3 ("Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий").

Мать спортсменки предположила, что ее дочь могли задержать из-за наклейки "Погоня" на автомобиле Александры, но эта версия пока не подтверждается.

Романовская является чемпионкой мира 2019 года в акробатике. В ноябре 2020 года спортсменку исключили из сборной Беларуси за поддержку протестов против результатов президентских выборов.

Бело-красно-белый флаг и герб "Погоня" широко используются белорусами в качестве символов протеста. Это символы Белорусской Народной Республики – первого национального государства белорусов. После прихода к власти Александра Лукашенко власти Беларуси неоднократно пытались отменить и запретить эти символы, убеждая белорусов, что они якобы использовались "фашистами". Сегодня за бело-красно-белую символику в Беларуси штрафуют и арестовывают.

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Теги: Беларусь

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