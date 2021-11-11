Власти Сеула решили создать свою метавселенную

Правительство столицы Южной Кореи Сеула на днях объявило, что именно этот город целиком "войдет в метавселенную" под названием Metaverse Seoul.

В Сеуле создадут виртуальную коммуникационную экосистему для всех сфер деятельности муниципальной администрации. Согласно планам, в 2022 году экономический, культурный, туристический, образовательный сектора, а также услуги для граждан будут работать в формате AR/VR, сообщает издание Euronews.

"Метавселенная — это, по сути, трехмерный виртуальный мир, в котором все действия производятся при помощи гарнитур дополненной и виртуальной реальности. Сама концепция VR-вселенной стала весьма популярной в последние годы, поскольку люди переместили свою деятельность в Интернет, особенно в разгар пандемии COVID-19", — пишет СМИ.

Столица Южной Кореи инвестировала в проект Metaverse Seoul, предложенный мэром О Се Хуном, 3,9 млрд вон (около $2,8 млрд евро). Планируется, что полностью проект будет завершен к 2030 году. По словам мэра, план состоит в том, чтобы сделать Сеул "безопасным и восхитительным городом будущего".

Если этот проект удастся реализовать, жители Сеула вскоре смогут пользоваться VR-гарнитурами, чтобы встречаться с городскими властями для виртуальных консультаций, получения услуг. Они также смогут посещать массовые мероприятия. Например, новый 2022 год горожане отметят не только на площади около колокольни Босингак 2022 года, но и в виртуальной реальности.



"Мэрия будет последовательно внедрять услуги в VR-среду, создав виртуальную мэрию и переведя проекты вроде Seoul FinTech Lab, Invest Seoul и Seoul Campus Town на платформу метавселенной", — поясняет медиа.

Уже известно, что в 2023 году будет открыт Metaverse 120 Center (это предварительное название) — виртуальный центр для предоставления общественных услуг, где государственные чиновники-аватары будут принимать и консультировать граждан, а также предоставлять те услуги, которые уже давно переведены в онлайн. Через "Виртуальную туристическую зону" центра можно будет заказать услуги аватара-экскурсовода, который покажет всем желающим такие достопримечательности, как площадь Кванхвамун, дворец Токсугун и рынок Намдэмун.

"Что касается утраченных памятников архитектуры, к примеру ворот Донуймун, то они будут воссозданы в виртуальном пространстве", — сообщает издание. "С 2023 года масштабные мероприятия, вроде Фестиваля фонарей, также будут проводиться в метавселенной, чтобы им могли насладиться все люди во всем мире, а не только жители мегаполиса".

Проект предусматривает предоставление услуг для социально уязвимых слоев населения, разработку контента, обеспечивающего безопасность и удобство для людей с ограниченными возможностями. Такие проекты планирую внедрять с использованием расширенной реальности (XR).

"Превращение Сеула в мегавселенную — новый шаг в эволюции умных городов. Согласно сайту Quartz, город планирует задействовать ИИ-системы для мониторинга состояния и работы канализационных сетей и водостоков. "Умные" чат-боты будут служить в качестве консьержа, отвечая на общественные запросы и жалобы, связанные с жизнью в городе, — от нарушений правил дорожного движения до генерирования COVID-сертификатов", — говорится в материале.

Власти мегаполиса надеются, что метавселенная поможет людям "преодолеть ограничения реального мира такие, как нехватка времени, языковой барьер, нехватка средств и пр.



"Сеул станет пионером в области AR/VR, объединив общественный спрос с частными технологиями", — заключил Пак Чон Су, генеральный директор по политике "умного города" при столичном правительстве Сеула.