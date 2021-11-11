Умер последний белый президент ЮАР. Он был лауреатом Нобелевской премии мира
Бывший президент ЮАР, лауреат Нобелевской премии мира Фредерик де Клерк умер на 86 году жизни. Он освободил из тюрьмы Нельсона Манделу, легализовал Африканский национальный конгресс и согласился на проведение всеобщих выборов, что завершило режим апартеида в Южной Африке.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Де Клерк — бывший адвокат, профессор, депутат парламента, занимал ряд министерских позиций. На посту президента он взял курс на допуск чернокожего большинства к управлению страной. По плану политика, белое меньшинство и чернокожее большинство должны были иметь равное представительство во власти. Однако от этой идеи ему пришлось отказаться под давлением международного сообщества и на фоне многочисленных терактов против белого населения и риска гражданской войны.
В 1993 году ему и представителям оппозиции удалось согласовать текст переходной конституции, провозгласившей отказ от апартеида, соглашения о создании переходного правительства с представительством АНК и договориться о проведении первых всеобщих парламентских выборов.
Ещё до их проведения он и Мандела получили Нобелевскую премию мира — за работу по мирному прекращению режима апартеида и подготовку новой демократической ЮАР. После избрания Манделы президентом ЮАР де Клерк три года был вице-президентом страны. После этого он ушёл из политики.
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