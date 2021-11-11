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Умер последний белый президент ЮАР. Он был лауреатом Нобелевской премии мира

11 ноября 2021
18:50
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Бывший президент ЮАР, лауреат Нобелевской премии мира Фредерик де Клерк умер на 86 году жизни. Он освободил из тюрьмы Нельсона Манделу, легализовал Африканский национальный конгресс и согласился на проведение всеобщих выборов, что завершило режим апартеида в Южной Африке.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Де Клерк — бывший адвокат, профессор, депутат парламента, занимал ряд министерских позиций. На посту президента он взял курс на допуск чернокожего большинства к управлению страной. По плану политика, белое меньшинство и чернокожее большинство должны были иметь равное представительство во власти. Однако от этой идеи ему пришлось отказаться под давлением международного сообщества и на фоне многочисленных терактов против белого населения и риска гражданской войны.

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В 1993 году ему и представителям оппозиции удалось согласовать текст переходной конституции, провозгласившей отказ от апартеида, соглашения о создании переходного правительства с представительством АНК и договориться о проведении первых всеобщих парламентских выборов.

Ещё до их проведения он и Мандела получили Нобелевскую премию мира — за работу по мирному прекращению режима апартеида и подготовку новой демократической ЮАР. После избрания Манделы президентом ЮАР де Клерк три года был вице-президентом страны. После этого он ушёл из политики.

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Теги: лауреат, Нобелевская премия

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