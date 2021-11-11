Россия остается главным рынком труда для мигрантов из Узбекистана

В Россию официально на заработки приехали 84,5 тысячи узбекистанцев за последние 10 месяцев. Таким образом, эта страна остается главным трудовым рынком для мигрантов из Узбекистана.

Об этом сообщает Агентство внешней трудовой миграции Узбекистана в своем телеграм-канале.

С начала года организация помогла трудоустроиться в зарубежных странах 91 958 трудовым мигрантам. Из них более 90 процентов выехали на заработки в Россию.

На втором месте – Казахстан. Туда выехали 6197 человек из Узбекистана, еще 1174 получили работу в Южной Корее, а 13 – в других странах (Польша, ОАЭ, Турция).

Мигранты из Узбекистана на российских стройках в среднем зарабатывают от 40 тысяч рублей (примерно 560 долларов) и выше в зависимости от квалификации.