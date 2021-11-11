В ближайшие сутки в Украине немного потеплеет
В пятницу, 12 ноября, в Украине немного потеплеет. Ночью ожидается "минусовая" температура, днем до + 7-12, а на Севере и Востоке будет + 4-10 градусов.
Как пишет «Главное», об этом на своей Facebook странице написала синоптик Наталья Диденко.
По словам синоптика, завтра осадков не предвидится, поскольку антициклон будет определять сухую, преимущественно ясную погоду в большинстве областей Украины.
«Разве что днем северную и северо-восточную часть заденет облачностью северный атмосферный фронт», — уточнила Диденко.
В Киеве 12 ноября ночь ожидается холодной, завтра днем будет до + 7-8 градусов.
«Может увеличиться облачность и поэтому будем чувствовать холод сильнее, чем фактический. Однако осадков, существенных в столице завтра не ожидается», — сообщила синоптик.
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