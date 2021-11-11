В Литве задержали двух украинцев за перевозку нелегальных мигрантов

Сотрудники Службы охраны госграницы Литвы в четверг задержали двух украинцев, перевозивших по территории Литвы нелегальных мигрантов.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Задержаны два украинца, которые перевозили нелегальных мигрантов, начато расследование по статье 292, ч. 1 Уголовного кодекса Литвы", - заявила представительница МВД Божена Заборовская-Зданич.

Эта статья предусматривает ответственность за нелегальную перевозку иностранцев, не имеющих права жить в Литве или нелегально пересекших границу страны. Самое суровое наказание по этой статье – лишение свободы сроком до 6 лет.

Издание отмечает, что в Польше уже неоднократно сообщали о задержании украинцев, занимающихся перевозками нелегалов.

С понедельника у польской границы со стороны Беларуси собралось несколько тысяч нелегальных мигрантов, разбивших там лагерь и пытающихся штурмовать границу.

Похожий сценарий ожидается и на границе Литвы с Беларусью, из-за чего в среду на литовской границе с Беларусью введено чрезвычайное положение.