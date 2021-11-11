YouTube больше не будет показывать количество дизлайков под роликами
Видеохостинг YouTube объявил, что перестает показывать количество дизлайков под роликами пользователей на платформе.
Об этом сообщает The Verge.
Компания заявляет, что это изменение должно уберечь авторов с небольшой аудиторией от атак и издевательств, а также способствовать «уважительному взаимодействию между зрителями и создателями контента».
При этом кнопка "Мне не нравится" останется, однако количество дизлайков будут видеть только авторы видео.
Компания в марте объявила, что экспериментирует с сокрытием публичных проявлений неприязни. Некоторые авторы уже давно имеют возможность скрывать показатели успешности видео.
Тот факт, что теперь количество дизлайков не будет отображаться у всех пользователей, будет иметь большое значение, считают в компании. Ведь зрители привыкли видеть соотношение положительных и негативных оценок под видео, и многие руководствуются ими, решая, стоит ли смотреть ролик.
Другие соцсети также предоставляют своим пользователям возможность скрывать количество лайков, например, Instagram и Facebook, чтобы пользователи могли избежать потенциального социального давления.
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