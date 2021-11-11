Nokia выпускает самый дешевый 5G-смартфон с мощным чипом и квадрокамерой (видео)

Компания HMD Global выпускает недорогой смартфон Nokia X100 с поддержкой 5G, продвинутой системой камер и другими полезными функциями.

Подробнее о его характеристиках сообщил портал Phone Arena.

Nokia X100 выпустят 19 ноября специально для рынка США и сделают эксклюзивом мобильного оператора T-Mobile. Его будут продавать всего за $252 (6605 грн — ред.). За такие деньги американцы смогут получить смартфон с незатейливым дизайном, но с весьма неплохими возможностями.

Разработчики выбрали для модели классический внешний вид: пластиковая матовая задняя панель с небольшим выступом для камеры круглой формы. Посредине крышки размещен логотип с надписью Nokia. На правой стороне расположены регуляторы громкости и кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев. С левой установлена кнопка для вызова виртуального помощника Google Assistant. Nokia X100 будет представлена только в одном цвете — Midnight Blue.

Смартфон получил довольно внушительные габариты 171,4x79,7x9,1 мм и вес в 217 г, при этом диагональ экрана составляет 6,67 дюймов.

Фронтальная камера на 16 МП врезана в LCD-дисплей, который имеет заметные рамки и "подбородок" с надписью "Nokia", разрешение FHD+ и частоту обновления 60 Гц.

Задний модуль состоит из 4-х камер:

основная на 48 Мп,

сверхширокая на 5 Мп,

датчик глубины на 2 Мп,

макро-камера на 2 Мп.

Линзы каждой из них сертифицированы ZEISS Optics. Nokia X100 может снимать видео с максимальным разрешением 1080p при 60 кадрах в секунду.

Модель получила процессор Qualcomm Snapdragon 480 с 2-мя ядрами Kryo 460 Gold на 2 Ггц и 6-ю ядрами Kryo 460 Silver по 1,8 МГц. Она также обладает 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также поддерживает мобильную связь 5G. Nokia X100 работает на базе ОС Android 11, и в будущем разработчики могут обновить ее до Android 12. В любом случае, они обещают два года техподдержки. Как подчеркивает Phone Arena — это хорошие характеристики за такую цену.

Смартфон располагает технологией OZO Audio, что обещает приятный трехмерный звук при просмотре видео или в играх. В нижней части врезан 3,5-мм разъем для наушников, а также слот для карт MicroSD, что станет приятным бонусом, ведь многие современные производители от них отказываются.

HMD Global подготовила для новой модели аккумулятор емкостью 4470 мАч и уверяет, что она сможет проработать без подзарядки до двух суток. В комплекте поставляется зарядное устройство мощностью 18 Вт.