происшествия

Изъяли оборудование и сигарет на 33 млн грн: На Львовщине обнаружили подпольное производство табачных изделий

11 ноября 2021
15:37
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Правоохранители во Львовской области выявили масштабное подпольное производство табачных изделий. Мощность цехов позволяли производить до 35 тысяч пачек сигарет в сутки. Изготовленную продукцию дельцы сбывали в страны Европейского союза под видом торговых марок европейских производителей.

Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Отмечается, что силовики не только установили места функционирования цехов, но и места нахождения так называемых «перевалочных баз».

По предварительным данным, все помещения арендовали на подставных лиц, у двух из них злоумышленники установили промышленное оборудование и наладили полный технологический цикл по производству сигарет – от переработки сырья до готовой продукции для дальнейшей реализации конечному потребителю.

«Производственные мощности позволяли производить до 35 000 пачек сигарет в сутки. Следовательно, «черная» прибыль достигала 365 000 гривен. Указанная сумма попадала исключительно в «бюджет» организаторов этого «теневого» бизнеса», — говорится в сообщении.

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В полиции уточняют, что подпольные цеха по производству, сушке и измельчению табака находились во Львовском районе. Так называемая «перевалочная база» для хранения готовой продукции и материалов для ее изготовления – во Львове.

«Предприятие» работало в закрытом режиме. Для маскировки потребления производством значительного количества электроэнергии и бесперебойной работы промышленной линии на определенную мощность, каждое помещение было обустроено дизельной подстанцией.

На производстве работали наемные лица, преимущественно жители разных населенных пунктов Львовской области, вахтовым метод, а производственный процесс был организован посменно. В дальнейшем готовая продукция сбывалась в страны Евросоюза под видом торговых марок известных производителей.

Накануне оперативники и следователи прекратили деятельность подпольных цехов и изъяли оборудование и сигарет на 33 млн грн. А именно:

  • почти 337 тыс. пачек сигарет;
  • 130 кг табака;
  • 369 ящиков с фильтрами для сигарет;
  • 22 паллета с тарой для блоков и пачек сигарет;
  • 4 паллета сигаретной бумаги;
  • линия для производства сигарет; оборудование для сушки и измельчения табака;
  • "черновые" записи и другое имущество, которое использовалось для бесперебойного производства.

Кроме того, на момент проведения обысков в помещении цехов находились 9 работников.

Следствие по уголовному производству, открытому статьей 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, продолжается.

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Устанавливаются лица, имеющие отношение к организации подпольной деятельности.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно производимых или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.

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Теги: полиция

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