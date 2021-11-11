общество

Во Львове анонсировали подорожание проезда в транспорте

11 ноября 2021
15:52
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Власти Львова решили ввести в городе единый электронный билет. Стоимость проезда в общественном транспорте из-за этого возрастет.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Проект документа уже вынесли на общественное обсуждение. В случае перехода всего общественного транспорта на автоматизированную систему оплаты тарифы на проезд подскочат.

Цены на проезд в общественном транспорте предлагают установить на уровне:

  • разовый электронный билет с пересадкой в течение 40 минут - 10 гривен;
  • разовый бумажный билет, купленный у водителя, без пересадок - 15 гривен.

В случае, если пассажир попался на проезде "зайцем", то ему придется заплатить штраф в 200 гривен.

Кроме того, заплатить придется и за перевозку багажа. Одно место для чемодана или коробки размером 60х40х20 обойдется в 10 гривен

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При этом планируют ввести абонементы на проезд:

  • на 30 дней - 420 гривен;
  • на 90 дней - 1200 гривен;
  • на 180 дней - 2200 гривен;
  • на 365 дней - 3650 гривен;
  • студенческий абонемент на 30 дней по карте "ЛеоКарт" - 210 гривен;
  • студенческий абонемент на 180 дней - 1100 гривен.
  • туристический абонемент на день - 35 гривен;
  • туристический абонемент на два дня - 60 гривен;
  • туристический абонемент на три дня - 80 гривен;
  • туристический абонемент на семь дней - 200 гривен.

В тот же время школьникам предлагают ввести бесплатный проезд по льготной карте на 60 поездок в месяц, но только во время учебного года. На летних каникулах за каждую поездку придется заплатить 10 гривен. Льготную карту на 60 бесплатных поездок в месяц могут получить и пенсионеры.

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Теги: транспорт

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