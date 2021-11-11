общество

Занятия для детей от 1 года: чему учатся малыши?

11 ноября 2021
15:53
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Современная педагогика способна предложить большое разнообразие методик, направленных на развитие малыша. Но как правильно применять их – знает далеко не каждая семья. В таком случае оптимальным вариантом станет запись ребенка в студию, педагоги которой способны подобрать оптимальные занятия по развитию для каждого маленького ученика.

Какие навыки развиваются у ребенка в возрасте 1-2 лет?

Когда малыш начинает делать первые шажки в своей жизни, он постепенно оказывается перед открытым миром, привлекающим своими масштабами и неограниченными возможностями. В возрасте от 1 до 2 лет ребенок начинает познавать окружающую среду и в это время происходит активное совершенствование его базовых навыков. Ускорить этот процесс помогут развивающие занятия для детей от 1 года. Они необходимы для развития:

  • физических возможностей – в возрасте от 1 до 2 лет физика ребенка меняется буквально на глазах. В первую очередь, малыш оттачивает способность ходить прямо. Со временем его движения становятся быстрее, точнее и увереннее. Малыш активно учится преодолевать различные преграды: ходить по камешкам и траве, перешагивать ямки. Его ножки заплетаются все реже и реже. Постепенно у ребенка появляется умение бегать, взбираться на различные возвышенности и прыгать. Развивающие занятия для детей от 1 года помогают малышу увеличить физическую силу и выносливость, повысить гибкость и научиться полностью контролировать свое тело;

  • речи – после первого года жизни ребенок переходит от слогов к словам и словосочетаниям. Со временем он начинает формировать свои первые предложения. Развивающие занятия позволят малышу объяснить, что он хочет в конкретный момент, называть свои действия и обозначить тот или иной объект. При необходимости ребенок сможет использовать жесты, обозначающие определенное действие;

  • сенсорного восприятия – в возрасте от 1 года ребенок регулярно контактирует с различными предметами. Он изучает игрушки, мебель, все возникающие на его пути объекты. Он взаимодействует с ними путем прямого контакта. Развивающие занятия для детей от 1 года учат ребенка манипуляциям с предметами. В результате малыш быстрее понимает возможности попавшей в его руки вещи, определяет ее форму, размеры и назначение.

Благодаря развивающим играм и занятиям ребенку легче воспринимать окружающий мир. Он быстрее развивает базовые навыки и обретает важные навыки, помогающие ему становиться более самостоятельным.

Почему стоит отдать ребенка в студию раннего развития в центре Бейт Дан?

Научиться чему-то новому малыш сможет только под присмотром опытных педагогов, способных найти правильный подход и заинтересовать своего воспитанника. Студия раннего развития на базе культурного центра Бейт Дан – это лучшее место для обучения детей, возрастом от 1 до 2 лет. Центр принимает всех малышей, независимо от религии и национальности.

Занятия в центре Бейт Дан помогают развить у ребенка:

  • мелкую моторику;

  • познавательный интерес к окружающему миру;

  • эмоциональность;

  • способность адаптации в обществе;

  • слуховое внимание и сенсорику.

Развивающие занятия для детей от 1 года проводятся в современных и уютных помещениях, где есть все необходимое для комфортного времяпрепровождения. В студии ребенок чувствует себя в абсолютной безопасности, окруженный заботой и вниманием преподавателей.

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