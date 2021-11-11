Зеленский обсудил с президентом Литвы ситуацию у белорусской границы

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону c литовским коллегой Гитанасом Науседой ситуацию на белорусской границе. Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В частности, Зеленский сообщил Науседе о принятых накануне решениях СНБО об усилении мер безопасности на украинско-белорусской границе.

«Мы будем адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах. Мы уже наращиваем мощности пограничной службы. Готовы привлечь и другие резервы», – отметил глава украинского государства.

Ранее сообщалось, что с 10 ноября Литва вводит чрезвычайное положение на границе с Беларусью.

Режим будет действовать на участке территории, удаленной от границы на 5 километров вглубь страны. Премьер-министр Литвы отметила, что власти впервые идут на такой шаг после восстановления независимости.