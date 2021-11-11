здоровье

Нидерланды могут первыми в Западной Европе вернуть локдаун

11 ноября 2021
16:14
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Консультативная группа по вопросам пандемии в Нидерландах (OMT) в четверг рекомендовала ввести частичный локдаун, увеличивая давление на правительство, чтобы оно предприняло непопулярные действия для борьбы со всплеском COVID-19.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телекомпания NOS.

Ожидается, что в пятницу кабинет временного премьер-министра Марка Рютте примет решение о мерах согласно рекомендации группы по управлению вспышкой коронавируса.

OMT советует правительству принять "меры, похожие на локдаун" для борьбы с ростом числа заражений. Из-за серьезности ситуации с коронавирусом этого не избежать, сообщают источники в группе по управлению вспышкой. По данным источников, OMT рекомендует локдаун в течение около двух недель.

В этот период следует отменить мероприятия, а театры и кинотеатры закрыть. В рекомендациях также указано, что должны быть скорректированы время закрытия для общепита и их емкость. В ОМТ считают, что школы могут оставаться открытыми.

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После короткого локдауна люди больше не смогут получать QR-код после получения отрицательного теста. На данный момент посетители могут, например, войти в кафе, если они были полностью вакцинированы, если у них был коронавирус или если у них отрицательный тест. По словам источников, ОМТ советует удалить последний вариант после локдауна, как это сделали другие страны.

Правительство часто следует рекомендациям ОМТ.

Несмотря на то, что количество инфекций достигает рекордного уровня, многие страны Западной Европы считают, что широкая вакцинация означает ненужность локдауна.

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Теги: Нидерланды, локдаун

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