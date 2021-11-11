В центре Харькова кроссовер сбил двух людей на пешеходном переходе (видео 18+)

На перекрестке проспекта Науки и Тобольской в Харькове внедорожник сбили двух человек на пешеходном переходе. Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Сообщается, что пострадавшие живы, их госпитализировал "скорая". У мужчины, по информации пабликов, было кровотечение во рту.

Момент происшествия зафиксировал авторегистратор одной из машин.

На кадрах видно, как белый автомобиль "Тойота" едет на красный, и сбив людей, продолжает двигаться вперед. При этом тело женщины отлетело в сторону, а мужчину автомобиль протащил аж до следующей "зебры".

На помощь пострадавшим сразу бросились случайные прохожие.