В центре Харькова кроссовер сбил двух людей на пешеходном переходе (видео 18+)
На перекрестке проспекта Науки и Тобольской в Харькове внедорожник сбили двух человек на пешеходном переходе. Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на местные телеграм-каналы.
Сообщается, что пострадавшие живы, их госпитализировал "скорая". У мужчины, по информации пабликов, было кровотечение во рту.
Момент происшествия зафиксировал авторегистратор одной из машин.
На кадрах видно, как белый автомобиль "Тойота" едет на красный, и сбив людей, продолжает двигаться вперед. При этом тело женщины отлетело в сторону, а мужчину автомобиль протащил аж до следующей "зебры".
На помощь пострадавшим сразу бросились случайные прохожие.
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