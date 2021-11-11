общество

Лоукост Bees Airline запустит рейсы из Львова в Прагу и Барселону

11 ноября 2021
16:42
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Бюджетная авиакомпания Bees Airline в конце декабря 2021 года запустит рейсы из аэропорта Львов в Прагу (Чехия) и Барселону (Испания).

Оба маршрута лоукостер будет выполнять в основные аэропорты – Рузине в Праге и Эль-Прат в Барселоне, сообщает Avianews.com.

Из Львова в Прагу Bees Airline полетит с 20 декабря с частотой два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Авиакомпания продает билеты Львов-Прага по цене от 990 грн, Прага-Львов – от 1280 грн в одну сторону. Самый низкий тариф включает перевозку только ручной клади с габаритами до 55х40х23 см и весом до 7 кг. Дополнительно в салон можно взять небольшую вещь, например, мужскую, женскую сумку или ноутбук.

Расписание рейсов Львов-Прага-Львов Bees Airline:

Львов 15:30 – Прага 16:00, понедельник

Львов 10:30 – Прага 11:00, пятница

Прага 17:00 – Львов 19:30, понедельник

Прага 12:00 – Львов 14:30, пятница

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Полетную программу из Львова в Барселону Bees Airline начнет 22 декабря с частотой два раза в неделю по средам и воскресеньям.

Авиабилеты Львов-Барселона и Барселона-Львов в одну сторону стоят от 1540 грн с учетом перевозки только ручной клади.

Расписание рейсов Львов-Барселона-Львов Bees Airline:

Львов 11:15 – Барселона 13:25, среда, воскресенье

Барселона 14:25 – Львов 18:30, среда, воскресенье

Международная полетная программа Bees Airline из Львова заявлена до 19 января 2022 года для Барселоны и до 21 января 2022 года для Праги. Эти рейсы привязаны к внутреннему маршруту авиакомпании Киев-Львов, поскольку самолет вначале будет прилетать из Киева во Львов, а затем лететь за границу.

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Теги: Bees Airline, лоукост

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