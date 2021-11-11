Лоукост Bees Airline запустит рейсы из Львова в Прагу и Барселону
Бюджетная авиакомпания Bees Airline в конце декабря 2021 года запустит рейсы из аэропорта Львов в Прагу (Чехия) и Барселону (Испания).
Оба маршрута лоукостер будет выполнять в основные аэропорты – Рузине в Праге и Эль-Прат в Барселоне, сообщает Avianews.com.
Из Львова в Прагу Bees Airline полетит с 20 декабря с частотой два раза в неделю по понедельникам и пятницам.
Авиакомпания продает билеты Львов-Прага по цене от 990 грн, Прага-Львов – от 1280 грн в одну сторону. Самый низкий тариф включает перевозку только ручной клади с габаритами до 55х40х23 см и весом до 7 кг. Дополнительно в салон можно взять небольшую вещь, например, мужскую, женскую сумку или ноутбук.
Расписание рейсов Львов-Прага-Львов Bees Airline:
Львов 15:30 – Прага 16:00, понедельник
Львов 10:30 – Прага 11:00, пятница
Прага 17:00 – Львов 19:30, понедельник
Прага 12:00 – Львов 14:30, пятница
Полетную программу из Львова в Барселону Bees Airline начнет 22 декабря с частотой два раза в неделю по средам и воскресеньям.
Авиабилеты Львов-Барселона и Барселона-Львов в одну сторону стоят от 1540 грн с учетом перевозки только ручной клади.
Расписание рейсов Львов-Барселона-Львов Bees Airline:
Львов 11:15 – Барселона 13:25, среда, воскресенье
Барселона 14:25 – Львов 18:30, среда, воскресенье
Международная полетная программа Bees Airline из Львова заявлена до 19 января 2022 года для Барселоны и до 21 января 2022 года для Праги. Эти рейсы привязаны к внутреннему маршруту авиакомпании Киев-Львов, поскольку самолет вначале будет прилетать из Киева во Львов, а затем лететь за границу.
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