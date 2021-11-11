Молодежная сборная Украины сыграла вничью с Северной Македонией в отборе Евро-2023
В четверг, 11 ноября, в рамках поединка пятого тура отбора к чемпионату Европы-2023 молодежные сборные Северной Македонии и Украины победителя не выявили.
Матч против македонцев был стратегически важен для сборной Украины, поскольку в случае победы наша команда отрывалась бы от этого соперника в турнирной таблице, однако взять три очка к огромному сожалению подопечным Ротаня не удалось.
Украинская команда открыла счет на 43-й минуте поединка, когда отличился защитник Александр Сирота. Однако хозяева отыгрались во втором тайме усилиями Томче Гроздановски.
Северная Македония U-21 - Украина U-21 - 1:1
Голы: Гроздановски, 58 - Сирота, 43.
Следующий матч украинская молодежка сыграет против Сербии 16 ноября во Львове.
Сборная Украины U-21 после 4 туров занимает второе место в группе H с 10 набранными очками. Лидирует в группе сборная Франции с 10 баллами, сообщает УНИАН.
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