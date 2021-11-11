Молодежная сборная Украины сыграла вничью с Северной Македонией в отборе Евро-2023

В четверг, 11 ноября, в рамках поединка пятого тура отбора к чемпионату Европы-2023 молодежные сборные Северной Македонии и Украины победителя не выявили.

Матч против македонцев был стратегически важен для сборной Украины, поскольку в случае победы наша команда отрывалась бы от этого соперника в турнирной таблице, однако взять три очка к огромному сожалению подопечным Ротаня не удалось.

Украинская команда открыла счет на 43-й минуте поединка, когда отличился защитник Александр Сирота. Однако хозяева отыгрались во втором тайме усилиями Томче Гроздановски.

Северная Македония U-21 - Украина U-21 - 1:1

Голы: Гроздановски, 58 - Сирота, 43.

Следующий матч украинская молодежка сыграет против Сербии 16 ноября во Львове.

Сборная Украины U-21 после 4 туров занимает второе место в группе H с 10 набранными очками. Лидирует в группе сборная Франции с 10 баллами, сообщает УНИАН.