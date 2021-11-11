В ОРДО планируют призывать в «армию» всех мужчин призывного возраста

«Власти» «ДНР» намерены увеличивать число призывников. Об этом заявил так называемый «глава республики» Денис Пушилин, передает DonPress.

По его словам, в первый военный призыв «ДНР» набрала 200 человек, во второй — 300 человек и по итогу планируется, чтобы все мужчины призывного возраста прошли «службу в армии ДНР»:

«Он (призыв) будет расти, потому что все молодые ребята, которые достигают призывного возраста, должны проходить службу в армии, и мы к этому стремимся».