В ОРДО планируют призывать в «армию» всех мужчин призывного возраста
11 ноября 2021
17:12
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«Власти» «ДНР» намерены увеличивать число призывников. Об этом заявил так называемый «глава республики» Денис Пушилин, передает DonPress.
По его словам, в первый военный призыв «ДНР» набрала 200 человек, во второй — 300 человек и по итогу планируется, чтобы все мужчины призывного возраста прошли «службу в армии ДНР»:
«Он (призыв) будет расти, потому что все молодые ребята, которые достигают призывного возраста, должны проходить службу в армии, и мы к этому стремимся».
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