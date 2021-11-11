Курс евро опустился ниже 30 грн

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 ноября 2021 года опустил евро ниже отметки в 30 гривен за доллар.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Так, стоимость европейской валюты составляет 29,91. Это на 20 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на пятницу установлен на уровне 26,10 гривен за доллар. Это на пять копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.