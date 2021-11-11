Аграрии Харьковщины собрали почти 5 млн тонн зерна

Аграрии в Харьковской области собрали более 4,8 млн тонн зерна. По валовому производству зерновых культур Харьковщина занимает 3-е место среди областей Украины.

Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.

На 11 ноября хозяйства области собрали урожай зерновых и зернобобовых культур с 1 млн га – это 98% всей площади уборки.

Средняя урожайность превзошла показатели в прошлом году и составила 46,6 ц/га (в 2020 году было 42,2 ц/га).

Гречки намолочено 7 тыс. тонн, урожайность – 12,1 ц/га (в 2020 году – 10,4 ц/га).

Проса намолочена 19,7 тыс. тонн, урожайность – 22,9 ц/га (в 2020 году – 21,2 ц/га).

Заканчивается сбор кукурузы на зерно, которой намолочено 1261,4 тыс. тонн с площади 266,4 тыс. га (93% к площади уборки), урожайность – 47,3 ц/га (в 2020 году – 53,9 ц/га).

Завершен сбор технических культур. В частности, подсолнечника собрано 1,3 млн тонн (это второй показатель по Украине), урожайность – 22,8 ц/га (в 2020 году – 22,4 ц/га). Сахарной свеклы накопано 212,4 тыс. тонн, урожайность – 370,5 ц/га (в 2020 году – 383,1 ц/га). Сои собрали 36,7 тыс. тонн, урожайность – 16,2 ц/га (в 2020 году – 18,5 ц/га).