Водитель, сбивший в Харькове на переходе двух человек, мог быть "под веществами"

Водитель автомобиля Toyota, который сбил двоих человек на пешеходном переходе в Харькове, задержан полицией и сейчас проходит тест на наркотики.

Как пишет «Главное», об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Денис Монастырский.

«Полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ. Он ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса – незаконное производство или хранение наркотических средств, но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда», — отметил Монастырский.

По его словам, правоохранители выяснят все обстоятельства происшествия.

«Дети, к счастью, остались живы и госпитализированы в больницу. Негодяй обязательно будет отвечать! Гарантирую!», — подчеркнул глава МВД.

В полиции Харьковской областной также уточнили, что пострадавшими на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской оказались 13-летний парень и девушка.

Их госпитализировали с травмами.

На месте происшествия работает патрульная полиция.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений Харьковского районного управления полиции №3.