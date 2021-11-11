Боевики 12 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе

За сутки, 11 ноября, пророссийские боевики 12 раз обстреливали украинские позиции, в том числе трижды из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, оккупанты били в направлении следующих населенных пунктов:

Марьинка — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм (запрещенный «Минском» калибр);

Новозвановка — трижды из артиллерии калибра 122 мм (запрещенный «Минском» калибр), противотанковых ракетных комплексов, минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

Зайцево — дважды из гранатометов различных систем, а также боевики задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17;

Троицкое — из крупнокалиберных пулеметов;

Гнутово и Луганское — из станковых противотанковых гранатометов;

Широкино — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Крымское — из гранатометов различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Отмечается, что украинские воины открывали ответный огонь из разрешенного оружия.