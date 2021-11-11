Боевики 12 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе
За сутки, 11 ноября, пророссийские боевики 12 раз обстреливали украинские позиции, в том числе трижды из запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В частности, оккупанты били в направлении следующих населенных пунктов:
- Марьинка — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм (запрещенный «Минском» калибр);
- Новозвановка — трижды из артиллерии калибра 122 мм (запрещенный «Минском» калибр), противотанковых ракетных комплексов, минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.
- Зайцево — дважды из гранатометов различных систем, а также боевики задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17;
- Троицкое — из крупнокалиберных пулеметов;
- Гнутово и Луганское — из станковых противотанковых гранатометов;
- Широкино — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- Крымское — из гранатометов различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Отмечается, что украинские воины открывали ответный огонь из разрешенного оружия.
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