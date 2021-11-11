С судовладельца танкера "Delfi" взыскали 16 тысяч долларов

Хозсуд Одесской области взыскал с компании-судовладельца грузового танкера "Delfi" более 16 тыс долл нанесенного государству ущерба вследствие загрязнения массивов морских вод нефтепродуктами во время аварийного происшествия с танкером.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что суд удовлетворен исковым требованиям Приморской окружной прокуратуры г. Одессы.

"Прокуроры установили, что в ноябре 2019 года "Delfi", находясь в Черном море в акватории порта "Южный", в условиях шторма, был сорван с якоря и, дрейфуя, сел на мель вблизи одесского пляжа "Дельфин".

Из-за утечки нефтепродуктов была загрязнена акватория Черного моря", - говорится в сообщении.

22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.

В тот же день анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.