Терехов сложил полномочия секретаря горсовета и принес присягу мэра Харькова

Игорь Терехов сложил с себя полномочия секретаря Харьковского городского совета 8-го созыва. После чего он принес присягу городского головы.Соответствующие процедуры проведены сегодня, 11 ноября, на внеочередной сессии горсовета.

Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на пресс-службу горсовета.

«В соответствии с постановлением городской территориальной избирательной комиссии от 1 ноября, на внеочередных выборах Харьковского городского головы, которые состоялись 31 октября, я был признан избранным на эту должность. В связи с этим, я подал в городской совет заявление о досрочном прекращении полномочий секретаря Харьковского городского совета», - отметил Терехов во время рассмотрения этого вопроса.

Согласно законодательству, соответствующее решение должно приниматься депутатами тайным голосованием, которое и было организовано на первом этаже мэрии.

В результате, как сообщила председатель счетной комиссии Надежда Тимофеева, всего бюллетени получили 69 депутатов. За сложение Игорем Тереховым полномочий секретаря горсовета проголосовали 63 депутата, против - три, воздержались - два, и один бюллетень был признан недействительным.

Терехов принес присягу после того, как председатель городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко объявила о его регистрации мэром Харькова.

«Согласно закону Украины, с момента принесения присяги Игорь Терехов приобрел полномочия харьковского городского головы», - заявила Матвиенко после присяги нового главы города.

Терехов сменил на посту мэра Харькова Геннадия Кернеса, возглавлявшего город с 2010 года. Место мэра освободилось после того, как Кернес умер от осложнений коронавируса незадолго после победы на местных выборах в 2020 году. С тех пор Терехов занимал должность исполняющего обязанности мэра.