политика

Терехов сложил полномочия секретаря горсовета и принес присягу мэра Харькова

11 ноября 2021
19:11
327
Поделиться:

Игорь Терехов сложил с себя полномочия секретаря Харьковского городского совета 8-го созыва. После чего он принес присягу городского головы.Соответствующие процедуры проведены сегодня, 11 ноября, на внеочередной сессии горсовета.

Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на пресс-службу горсовета.

«В соответствии с постановлением городской территориальной избирательной комиссии от 1 ноября, на внеочередных выборах Харьковского городского головы, которые состоялись 31 октября, я был признан избранным на эту должность.

В связи с этим, я подал в городской совет заявление о досрочном прекращении полномочий секретаря Харьковского городского совета», - отметил Терехов во время рассмотрения этого вопроса.

Согласно законодательству, соответствующее решение должно приниматься депутатами тайным голосованием, которое и было организовано на первом этаже мэрии.

В результате, как сообщила председатель счетной комиссии Надежда Тимофеева, всего бюллетени получили 69 депутатов. За сложение Игорем Тереховым полномочий секретаря горсовета проголосовали 63 депутата, против - три, воздержались - два, и один бюллетень был признан недействительным.

Читайте также: Садовой поздравил Терехова с победой на выборах мэра Харькова

Терехов принес присягу после того, как председатель городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко объявила о его регистрации мэром Харькова.

«Согласно закону Украины, с момента принесения присяги Игорь Терехов приобрел полномочия харьковского городского головы», - заявила Матвиенко после присяги нового главы города.

Терехов сменил на посту мэра Харькова Геннадия Кернеса, возглавлявшего город с 2010 года. Место мэра освободилось после того, как Кернес умер от осложнений коронавируса незадолго после победы на местных выборах в 2020 году. С тех пор Терехов занимал должность исполняющего обязанности мэра.

Читайте также: Терехов поручил харьковским коммунальщикам подготовиться к грядущему похолоданию

Теги: Терехов

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал

главные новости
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате182
Терехов сложил полномочия секретаря горсовета и принес присягу мэра Харькова
Терехов сложил полномочия секретаря горсовета и принес присягу мэра Харькова327
Боевики 12 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе
Боевики 12 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе284
Водитель, сбивший в Харькове на переходе двух человек, мог быть "под веществами"
Водитель, сбивший в Харькове на переходе двух человек, мог быть "под веществами"830
мнения
Закрытие Kyiv post - это реальное давление на свободу слова
Юрий БУТУСОВ
Закрытие Kyiv post - это реальное давление на свободу слова586
Ну круто же!
Михаил ФЕДОРОВ
Ну круто же!1654
Решение суда в Амстердаме – не сенсация, а закономерность
Виталий ПОРТНИКОВ
Решение суда в Амстердаме – не сенсация, а закономерность2730
Наиболее сложный вызов сейчас — это минимизировать ошибки врачей при занесении данных о вакцинации
Михаил ФЕДОРОВ
Наиболее сложный вызов сейчас — это минимизировать ошибки врачей при занесении данных о вакцинации8126
Партия быстро сделанных
Александр КИРШ
Партия быстро сделанных3507
This is КМИС, или Препарация цифр
Александр КИРШ
This is КМИС, или Препарация цифр3130
"1984" в 2021-м?
Александр КИРШ
"1984" в 2021-м?4308
Коронавирус в Украине
Подтверждено:  
3 155 519 
+24 747
Болеет:  
507 924 
+5 199
Выздоровело:  
2 572 738 
+18 896
Умерло:  
74 857 
+652
Привито:  
11 844 730 
+277 097

последние новости
Сегодня
21:26
В Латвии запретили георгиевскую ленту18
21:13
В Финляндию через Беларусь прибыли 30 нелегалов104
21:02
В ближайшие сутки в Украине немного потеплеет122
20:49
Стало известно состояние здоровья подростков, которых сбил автомобиль на переходе в Харькове280
20:37
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате177
20:25
Под Харьковом мужчина стрелял по коммунальщикам, приехавшим отключать ему свет288
20:12
В Литве задержали двух украинцев за перевозку нелегальных мигрантов200
20:01
Nokia выпускает самый дешевый 5G-смартфон с мощным чипом и квадрокамерой (видео)
Nokia выпускает самый дешевый 5G-смартфон с мощным чипом и квадрокамерой (видео)265
19:49
С судовладельца танкера "Delfi" взыскали 16 тысяч долларов220
19:36
YouTube больше не будет показывать количество дизлайков под роликами
YouTube больше не будет показывать количество дизлайков под роликами259
19:27
Европарламент призвал Польшу отменить запрет абортов, угрожающий жизни женщин273
19:11
Терехов сложил полномочия секретаря горсовета и принес присягу мэра Харькова324
19:03
Россия остается главным рынком труда для мигрантов из Узбекистана251
18:50
Умер последний белый президент ЮАР. Он был лауреатом Нобелевской премии мира
Умер последний белый президент ЮАР. Он был лауреатом Нобелевской премии мира345
18:38
Власти Сеула решили создать свою метавселенную268
18:25
В Беларуси задержали чемпионку мира по фристайлу512
18:12
Министры обороны стран Балтии обеспокоены наращиванием войск РФ на границе с Украиной294
18:01
В РФ на онлайн-кинотеатр Megogo составили протокол за мат и секс338
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.00067281723022461 [2] => 0.067198991775513 )