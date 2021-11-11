Под Харьковом мужчина стрелял по коммунальщикам, приехавшим отключать ему свет

Вчера, 10 ноября, в селе Ракитное Харьковской области жители открыли огонь по работникам Харьковоблэнерго, которые приехали отключить электричество. Стрелявший попала в руку одному из работников.

Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Работники АО "Харьковоблэнерго" прибыли на ул. Загребля для выполнения своих служебных обязанностей: отключение электроустановок потребителя через самовольное подключение. Когда энергетики выходили из машины, потребитель начал стрелять в их сторону из оружия, похожего на пневматическое. Пуля попала одному из работников в руку, когда тот пытался прикрыть лицо», — говорится в сообщении.

На место преступления была вызвана полиция. Сотрудники облэнерго написали заявление о внесении сведений об инциденте в Единый регистр досудебных расследований и привлечении нападающего к уголовной ответственности.