Стало известно состояние здоровья подростков, которых сбил автомобиль на переходе в Харькове
Состояние здоровья 13-летних подростков, пострадавших в ДТП на проспекте Науки в Харькове, оценивается как средней тяжести. Их госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на пресс-службу горсовета.
У обоих зафиксировано сотрясение мозга и ушибы мягкий тканей, сообщил заместитель главврача больницы Андрей Соцкий. Девочке зашили рану головы.
Сегодня днем на пр. Науки, в районе перекрестка с ул. Тобольской, автомобиль на пешеходном переходе сбил двух подростков. В результате аварии получили травмы 13-летние мальчик и девочка. Их госпитализировали.
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