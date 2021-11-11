Стало известно состояние здоровья подростков, которых сбил автомобиль на переходе в Харькове

Состояние здоровья 13-летних подростков, пострадавших в ДТП на проспекте Науки в Харькове, оценивается как средней тяжести. Их госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на пресс-службу горсовета.

У обоих зафиксировано сотрясение мозга и ушибы мягкий тканей, сообщил заместитель главврача больницы Андрей Соцкий. Девочке зашили рану головы.

Сегодня днем на пр. Науки, в районе перекрестка с ул. Тобольской, автомобиль на пешеходном переходе сбил двух подростков. В результате аварии получили травмы 13-летние мальчик и девочка. Их госпитализировали.