В Финляндию через Беларусь прибыли 30 нелегалов

В Финляндию на сегодняшний день прибыли 30 беженцев, которые прорвались в Евросоюз через Беларусь. В стране уже готовятся к возможному увеличению количества беженцев.

Об этом сообщает пограничная охрана Финляндии.

"В Финляндию через Беларусь прибыли несколько десятков человек (30). Ситуация стабильная, осуществляется мониторинг и обмен информацией. Основные пункты назначения - Центральная Европа", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию с мигрантами на границе "войной нового типа". А граждане и СМИ являются в ней "боеприпасами".