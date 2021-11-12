общество

Техосмотр в Украине будут проводить прямо на дорогах: кого смогут проверить

12 ноября 2021
07:00
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Техосмотр не касается частного легкового транспорта. Проверять будут грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним, автобусы, автомобили такси

На автомобильных дорогах Украины с 12 ноября патрульные будут контролировать техническое состояние транспортных средств с помощью спецавто с мобильными диагностическими станциями. Нововведения не касаются легковых автомобилей.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, мобильные диагностические станции оборудованы современными приборами, отвечающими государственным стандартам.

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С помощью нового оборудования полицейские смогут проводить замеры параметров света фар транспортных средств, измерять остаточную высоту рисунка протектора шин, осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей, осуществлять замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе; производить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств, определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства, проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

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Теги: дорога, полиция

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