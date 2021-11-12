Пятница обещает быть немного теплее

В пятницу, 12 ноября, в Украине начнет немного теплеть.

Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

Так, по прогнозам синоптиков, осадки в стране не ожидаются. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° до 2° мороза, в Карпатском регионе до 5° мороза, днем 5-10° тепла, на юге страны, Прикарпатье и Закарпатье до 13°.

В Киеве 12 ноября также будет сухо. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла, в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 7-9° тепла.