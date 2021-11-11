В Латвии запретили георгиевскую ленту
Латвия стала второй в мире страной, запретившей использование георгиевской ленты. Об этом в Facebook сообщила партия Русский союз Латвии (РСЛ).
В сообщении георгиевскую ленту назвали "символом памяти о том, какой ценой отцы и деды одержали победу в войне против немецко-фашистских захватчиков".
"Со своей стороны мы будем оспаривать этот запрет", - подчеркнули в РСЛ и пригрозили опубликовать поименный список всех голосовавших за законопроект.
Добавим, что Сейм Латвии ввел запрет на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий в четверг, 11 ноября.
С соответствующим предложением выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии.
Решение должен еще подписать президент.
В Украине георгиевскую ленту запретили в мае 2017 года. За ее ношение предусмотрена ответственность.
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