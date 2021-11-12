Курс евро опустился ниже 30 гривен

Национальный банк Украины на 12 ноября 2021 года установил официальный курс до отметки 26,10 гривен за доллар. Это на пять копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровень 29,91 грн, что на 20 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.