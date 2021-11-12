Курс евро опустился ниже 30 гривен
12 ноября 2021
07:24
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Национальный банк Украины на 12 ноября 2021 года установил официальный курс до отметки 26,10 гривен за доллар. Это на пять копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровень 29,91 грн, что на 20 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
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