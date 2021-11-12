Microsoft и правительство Греции представили виртуальную копию Древней Олимпии

Компания Microsoft совместно с Министерством культуры и спорта Греции создала виртуальную копию Древней Олимпии — родины Олимпийских игр.

Проект называется "Древняя Олимпия: общее место", он позволяет изучить 3D-модель античного полиса как с телефона (Google Play, App Store), так и с ПК (сайт).

Пользователям предлагают изучить памятники и архитектуру города, а также то, как проводились древние Олимпийские игры. В частности, можно рассмотреть храм Зевса и Геры (снаружи и изнутри), стадион, мастерскую Фидия и прочие сооружения. Каждый объект сопровождает описание. Также на сайте доступен аудиогид, но только на греческом и английском языках.