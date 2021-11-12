Рейтинг аэропортов Украины в октябре: откуда пассажиры летали чаще всего
В тройку крупнейших аэропортов Украины в октябре 2021 года вошли Борисполь, Львов и "Киев" (Жуляны), показал проведенный avianews.com анализ статистики авиационных предприятий.
Борисполь обслужил 1 млн 31,1 тыс. путешественников, что составляет 71% от уровня докризисного октября 2019 года. В это же время Львов принял и отправил 208,3 тыс. пассажиров и превысил на 4% докризисные показатели. Пассажиропоток в «Киеве» составил 188 тыс. человек или 84% от докризисного результата.
В октябре сразу два аэропорта превысили показатель в 1 млн пассажиров с начала года — "Киев" и "Одесса". В предыдущие месяцы этот порог преодолели Борисполь и Львов.
ТОП-7 аэропортов Украины в октябре и за 10 месяцев 2021 года:
- аэропорт Борисполь: 1 млн 31,1 тыс. / 8 млн 8,1 тыс.
- аэропорт Львов: 208,3 тыс. / 1 млн 520,3 тыс.
- аэропорт "Киев" (Жуляны): 188 тыс. / 1 млн 97,6 тыс.
- аэропорт Одесса: 154,5 тыс. / 1 млн 99,1 тыс.
- аэропорт Харьков: 123.1 тыс. / 976,2 тыс.
- аэропорт Запорожье: 71,4 тыс. / 536,7 тыс.
- аэропорт Днепр: 26 тыс. / 233,3 тыс.
В данную статистику не включен аэропорт Симферополь, который находится на территории временно оккупированного полуострова Крым. Официально аэропорт закрыт с 2014 года.
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