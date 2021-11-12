Рейтинг аэропортов Украины в октябре: откуда пассажиры летали чаще всего

В тройку крупнейших аэропортов Украины в октябре 2021 года вошли Борисполь, Львов и "Киев" (Жуляны), показал проведенный avianews.com анализ статистики авиационных предприятий.

Борисполь обслужил 1 млн 31,1 тыс. путешественников, что составляет 71% от уровня докризисного октября 2019 года. В это же время Львов принял и отправил 208,3 тыс. пассажиров и превысил на 4% докризисные показатели. Пассажиропоток в «Киеве» составил 188 тыс. человек или 84% от докризисного результата.

В октябре сразу два аэропорта превысили показатель в 1 млн пассажиров с начала года — "Киев" и "Одесса". В предыдущие месяцы этот порог преодолели Борисполь и Львов.

ТОП-7 аэропортов Украины в октябре и за 10 месяцев 2021 года:

аэропорт Борисполь: 1 млн 31,1 тыс. / 8 млн 8,1 тыс. аэропорт Львов: 208,3 тыс. / 1 млн 520,3 тыс. аэропорт "Киев" (Жуляны): 188 тыс. / 1 млн 97,6 тыс. аэропорт Одесса: 154,5 тыс. / 1 млн 99,1 тыс. аэропорт Харьков: 123.1 тыс. / 976,2 тыс. аэропорт Запорожье: 71,4 тыс. / 536,7 тыс. аэропорт Днепр: 26 тыс. / 233,3 тыс.

В данную статистику не включен аэропорт Симферополь, который находится на территории временно оккупированного полуострова Крым. Официально аэропорт закрыт с 2014 года.