Bloomberg: Вашингтон предупредил ЕС о возможном вторжении России в Украину
Соединенные Штаты Америки предупредили своих европейских партнеров о том, что Россия может планировать вторжение в Украину.
Об этом сообщает Bloomberg.
"Поскольку Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск у границы с Украиной, официальные лица США проинформировали своих коллег из ЕС об опасениях по поводу возможной военной операции", – отмечает агентство.
Сообщается, что оценки Вашингтона основываются на информации, которой американская сторона еще не поделилась с ЕС.
По словам знакомых с мнением Белого дома чиновников, данная информация подкреплена общедоступными доказательствами.
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