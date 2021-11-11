Bloomberg: Вашингтон предупредил ЕС о возможном вторжении России в Украину

Соединенные Штаты Америки предупредили своих европейских партнеров о том, что Россия может планировать вторжение в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Поскольку Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск у границы с Украиной, официальные лица США проинформировали своих коллег из ЕС об опасениях по поводу возможной военной операции", – отмечает агентство.

Сообщается, что оценки Вашингтона основываются на информации, которой американская сторона еще не поделилась с ЕС.

По словам знакомых с мнением Белого дома чиновников, данная информация подкреплена общедоступными доказательствами.