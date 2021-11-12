политика

Bild: Военные Лукашенко вторгаются на польскую территорию

12 ноября 2021
08:10
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Ситуация на границе Польши и Беларуси, по-видимому, еще более драматична, чем показывают СМИ. По информации Bild из правительственных кругов Берлина и Брюсселя, растет опасность военной эскалации. Кроме того, в Беларуси мигранты находятся в практически безнадежном положении.

"Отчеты польских, литовских и других европейских органов безопасности, которые удалось проанализировать Bild, показывают, насколько напряженной является ситуация на границе и как военные Лукашенко играют с огнем, вторгаясь даже на территорию Польши".

"Для охраны внешней границы ЕС Польша передала под командование полиции 10 тыс. солдат. Ожидается, что в ближайшие несколько дней их число возрастет до 12 тыс. Кроме того, на границе работают 4 тыс. пограничников и 800 полицейских", - пишет издание.

"По другую сторону границы находятся белорусские военные. В документах говорится, что у Польши имеются доказательства того, что пограничная служба Беларуси открыто организует переходы через границу - с помощью сотрудников в форме и в штатском. (...) Сообщается о случаях открытого нарушения границы и вторжения вооруженных белорусских сил на польскую территорию. Так, в начале ноября вооруженная группа белорусских пограничников с применением силы пересекла пограничные укрепления. Польские военные смогли остановить нарушителей, после чего белорусы зарядили оружие и направили его на поляков. Затем они отступили", - передает издание.

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"Осведомленный о ситуации сотрудник службы безопасности заявил в разговоре с Bild: "Граница между Польшей и Беларусью стала новой демаркационной линией". По его словам, необходимо следить за тем, чтобы на границе, учитывая концентрацию военных, не произошло трагедии".

"В отчете одного из ведомств говорится: "Почти вся организация и логистика для перемещения мигрантов на белорусской территории" осуществляется белорусскими властями: предоставление гостиниц и другого жилья, транспортировка до границы, предоставление палаток и продовольствия в приграничной зоне".

"Беларусь ведет на границе психологическую войну, говорится в документе. В этом можно убедиться на месте: женщин и детей ставят в первый ряд при попытках силового прорыва через заграждения (при поддержке белорусских пограничников). Через громкоговорители проигрывают голоса плачущих и кричащих женщин и детей. Оружие заряжают прямо перед польскими пограничниками и направляют на них. Цель: дестабилизировать польские силы".

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"Согласно документу, с лета Польша отправила 25 тыс. нелегальных мигрантов обратно в Беларусь. Некоторым из них была предварительно оказана медицинская помощь. Правительство намерено вернуть в Беларусь всех беженцев".

"Убежище предлагается только семьям с детьми - но почти все они отказываются от него, так как намерены просить убежища только в Германии".

"По сообщениям очевидцев и представителей органов безопасности, минский аэропорт сейчас осажден мигрантами. Беженцы, которые были доставлены в Минск организованными государством рейсами, не могут улететь обратно: обратных рейсов нет. Тем, кто хочет воспользоваться регулярными рейсами, не дают этого сделать. Цель: заставить беженцев проникнуть в Европу. Они находятся в ловушке", - говорится в публикации.

"Согласно достоверной информации, женщинам и детям не дают спать с помощью амфетаминов".

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"В распоряжении Польши имеется также достоверная информация о том, что белорусские власти намеренно разбрасывают в своей пограничной зоне гвозди, чтобы мигранты получали травмы перед пересечением границы и не были отправлены обратно".

"На фоне сложившейся ситуации, согласно документу, ожидается большое количество погибших беженцев. Есть однозначные и достоверные доказательства того, что поток беженцев был организован режимом в Минске при поддержке Москвы", - передает Bild.

Источник: Bild

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Теги: беларусь, мигранты

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