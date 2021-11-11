О главном на Главном за 11 ноября 2021

В центре Харькова кроссовер сбил двух людей на пешеходном переходе.

Водитель автомобиля Toyota, который сбил 13-летнего парня и девушку на пешеходном переходе, мог быть "под веществами".

Состояние здоровья пострадавших подростков оценивается как средней тяжести.

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Апелляционный суд отказал Михаилу Добкину в пересчете голосов на выборах мэра Харькова.

В то же время Игорь Терехов сложил полномочия секретаря горсовета и принес присягу мэра Харькова

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Бывшим президентом Порошенко догоняет Зеленского. Разрыв между ними сократился до 7%.

Семь политических партий преодолели бы проходной 5%-ный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проводили в ближайшее время.

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Народному депутату Украины Гео Леросу вручили подозрение за демонстрацию им неприличного жеста в стенах парламента.

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Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что написал заявление о своей отставке.

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Горевший костел Святого Николая в Киеве передают римско-католической общине.

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Для реванша между Александром Усиком и экс-чемпионом Энтони рассматривают три страны, в том числе и Украину.

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Границу с Беларусью дополнительно будут защищать 8,5 тысячи военнослужащих ГПСУ, НГУ и полицейских.