спорт

Три гола из офсайда: Украина сыграла вничью с Болгарией

11 ноября 2021
21:41
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Сборная Украина сыграла в Одессе товарищеском матче с командой Болгарии в боевую ничью, 1-1. При этом украинцы забили три гола из положения вне игры. Об этом пишет «Главное».

Примечательно, что это стал первый матч для Руслана Малиновского после конфликта с тренером Александром Петраковым.

Хозяева поля полностью доминировали весь первый тайм, часто били по воротам, но блестяще играл голкипер болгар Николай Михайлов, который раз за разом отражал удары украинцев.

На 14 минуте Украина впервые забивает, но из офсайда. Артем Довбик попал в минимальное положение вне игры, прежде чем замкнул пас Александра Тымчика.

На 35 минуте произошел самый нелогичный эпизод всей игры. После выноса голкипера Михайлова украинские защитники подбили мяч вверх, и Радослав Кирилов первым принял мяч, разобрался с обороной и из центра штрафной пробил Георгия Бущана. Гости вышли вперед после первого удара в створ ворот.

Во втором тайме "желто-синее" всё также доминировали, а гости отбивались.

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На 56 минуте Андрей Ярмоленко принял мяч возле штрафной зоны болгар, обвел защитников и точно пробил в дальний угол ворот, но снова офсайд, уже второй.

Уже через 11 минут Украина забила третий гол из положения вне игры. Таким образом, Ярмоленко оформляет дубль из офсайда.

К счастью, украинской сборной удалось отыграться благодаря прекрасному голу с лета Тараса Степаненко на 79 минуте игры.

За оставшееся время подопечные Александра Петракова имели несколько хороших моментов, чтобы вырвать победу, но снова подвела реализация. Итог товарищеского матча: 1-1.

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Теги: футбол, сборная

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