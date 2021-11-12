политика

На Донбассе ранен украинский воин

12 ноября 2021
07:58
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Вследствие обстрелов на Донбассе за минувшие сутки ранен украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Оккупанты открывали плотный огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм по нашим позициям у Марьинки. В направлении Новозвановки враг трижды вел огонь, применяя артиллерию калибра 122 мм, противотанковый ракетный комплекс, минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

Также в районе населенного пункта Зайцево противник совершил два обстрела, используя гранатометы различных систем, а также задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

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Недалеко от Троицкого, Гнутово, и Луганского враг обстрелял украинские позиции из станковых противотанковых и крупнокалиберных гранатометов.

В направлении Широкино обстрел велся из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В сторону Крымского враг дважды открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на 7 часов утра, 12 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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Теги: оос

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