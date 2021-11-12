В Украине более 24 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 750 человек

За сутки 11 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 4 318 человек;

летальных исходов – 750;

выздоровели – 21 941 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 179 577 человек;

выздоровели – 2 594 679 человек;

летальных исходов – 75 607;

проведено ПЦР-тестов – 15 128 821.

Также за сутки 279 136 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 141 347 человек, полностью иммунизированы – 137 789 человек.

С начала кампании по вакцинации привито 11 986 077 человек, из них получили одну дозу – 11 986 075 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 422 334 человека. В общей сложности проведено 20 408 409 прививок.