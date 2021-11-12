В Украине более 24 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 750 человек
За сутки 11 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 4 318 человек;
- летальных исходов – 750;
- выздоровели – 21 941 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 179 577 человек;
- выздоровели – 2 594 679 человек;
- летальных исходов – 75 607;
- проведено ПЦР-тестов – 15 128 821.
Также за сутки 279 136 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 141 347 человек, полностью иммунизированы – 137 789 человек.
С начала кампании по вакцинации привито 11 986 077 человек, из них получили одну дозу – 11 986 075 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 422 334 человека. В общей сложности проведено 20 408 409 прививок.
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